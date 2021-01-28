‘Acı su’ parolasıyla sahte içki satılan büfenin sahiplerine operasyon: Baba tutuklandı; oğlu adli kontrol şartıyla serbest

Ankara’da, ürettikleri sahte içkileri kendilerine ait büfede ‘acı su’ parolası ile sattığı belirlenen H.K. ve oğlu A.K., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çankaya ilçesine bağlı Yakupabdal Mahallesi’nde sahte içki ürettiği belirlenen H.K. ve oğlu A.K.’nın evine operasyon düzenledi.

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İki şüpheli gözaltına alınırken evde yapılan aramada 375 litre bandrolsüz alkol, bir pompalı tüfek, bir tabanca ve bir kesici alet ele geçirildi.

Baba ve oğlu jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Baba H.K. tutuklanırken, oğul A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.