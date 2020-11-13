‘Acı reçete’ ortaya çıkmaya başladı: Zamlar ötelenmeden uygulanacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘acı reçete’ ifadesini kullanarak, ekonomi politikalarının yeniden şekillendirileceğine yönelik açıklamalarının ardından, öncelikli hedefin bütçe açığının azaltılmasına yönelik tedbirler olduğu, bu doğrultuda kamu gelirlerini artırmaya yönelik zamların yapılacağı belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye bakanlığından istifa etmesinin ardından konuşan Erdoğan, bu göreve Lütfi Elvan’ın getirilmesiyle piyasalara yeni bir dönemin başladığına dair mesajlar vermiş, ekonomideki sıkıntılara işaret ederek, “Yaşadığımız kritik dönemin ruhuna uygun şekilde, gerekiyorsa devlet ve millet olarak fedakarlık yapmaktan, acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız” demişti.

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Dünya’dan Mehmet Kara’nın haberine göre konuya yakın kaynaklar, bu bağlamda ‘sorun yaratmayacak’ bir bütçe açığının oluşturulmasına öncelik verileceğini vurguladı.

Kaynaklar, ‘ekonomik ya da sosyal gereklere dayalı olarak’ ötelenen zamların ‘ücret artışı gerektiğinde’ ötelenmeden uygulanacağını kaydetti.

Buna göre, en önemli kalemler elektrik ve gaz fiyat ayarlamalarından geliyor.

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Kamunun doğrudan gelir elde ettiği diğer başlıklarda ise otoyol ücreti, içki ve sigaradaki otomatik maktu vergi artışının ertelenmemesi, şans oyunları, iletişim gibi hizmetlerdeki vergi veya kamu paylarının artırılması gündemde.

Kamu taşınmaz kiralarının artırılması yönünde 2021’in ilk yarısındaki gelişmelere göre ayarlamaların yapılabileceği belirtildi.

Kaynakların, 2021-2023 dönemi Orta Vadeli Program’da bütçe açığının tahmininin üstünde olacağını vurguladığı ifade edildi.

Açık hedefi sürekli arttı

Son verilere göre, bütçe eylülde 29.7 milyar lira, ocak-eylül döneminde de 140.6 milyar lira açık verdi. 2020 bütçesinde bütçe açığı 138.9 milyar lira öngörülmüştü. Böylece yıllık hedef dokuz ayda ‘tutturuldu’.

Albayrak’ın bakanlığı döneminde bütçe açığı hedefleri her yeni programda artırıldı.

Ağustosta duyurulan 2021-2023 dönemini kapsayan planda, bütçe açığının milli gelire oranı bu yıl yüzde 4.9 düzeyinde öngörülüyor. Bu da güncel kurla yaklaşık 263 milyar lira yapıyor.