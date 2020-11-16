Ergin Yıldızoğlu: ‘Acı reçete’ neyin semptomu?

… “acı reçete” her şeyden önce, emperyalizme bağımlı bir ekonomiyi yönetmeye çalışanların beceriksizliğinin ve de acımasızlığının (kötülüğünün) bir semptomudur. Türkiye özelinde, “acı reçete”, ekonomik realite ile siyasal İslamın fantezilerinin çatışması, siyasal İslamın aklının karanlığında (faiz-enflasyon ilişkisinde olduğu gibi) atlaarabanın, neden ile sonucun birbirine karışmasının bir semptomudur. Bu karışıklık da rant geliriyle beslenen kesimin birikiminin, sanayi ve finans sermayelerinin değerlenme süreçlerine bağlı olduğunu bir türlü kabul edemeyen ucuz krediyle gelen kaynakları talan etmeye alışmış (450 milyar doları ne yaptınız?) aklın istikrarsızlığından kaynaklanıyor.
SON HABERLER
Türkiye, ‘acı reçete’ye borçlu yakalandı
Türkiye, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ‘acı da olsa doğru reçeteleri uygulayacaklarını’ vurgulayarak duyurduğu ekonomide reform sürecine borçlu yakalandı.
‘Corona’ denetimi: 107 işyeri faaliyetten men edildi, 4 bin 922 kişiye ceza kesildi
İçişleri Bakanlığı tarafından, 6-13 Kasım tarihlerinde yapılan ‘corona’ denetimlerinde 4 bin 922 kişiye ceza kesildi; 107 işyeri faaliyetten men edildi.
Araştırma: Dini inanç, ırktan daha büyük bir önyargı sebebi
İngiltere’de yapılan araştırmaya göre din, kişisel önyargının ‘son sınırı’. Rapora göre inanç, ırk veya milliyetten çok olumsuz daha olumsuz algılara yol açabiliyor.
Vaniköy Camisi’nde yangın
İstanbul Boğazı’nı süsleyen tarihi yapılardan Vaniköy Camisi’nde yangın çıktı. İstanbul Valiliği, yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespitine yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Saldırıya karşı barikat kuran sağlıkçılar yaralıyı ölümden döndürdü: Bir tutuklama
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi’nde, hasta yakınlarının saldırı girişiminde bulunduğu sağlık personelinin yaralıyı ölümden döndürdüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan beş kişiden biri tutuklandı.