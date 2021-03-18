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Yaramazlara biraz batar!

Acı kaybımız: Duayen gazeteci Seçkin Türesay hayatını kaybetti

Basının duayen isimlerinden Seçkin Türesay hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Hürriyet

77 yaşındaki Türesay, corona virüsüne maruz kalınca Maltepe’deki bir özel hastaneye kaldırılmış, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınıp entübe edilmişti. Türesay bu sabah erken saatlerde hayata gözlerini yumdu.

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Duayen gazeteci, uzun yıllar Hürriyet gazetesinin temel taşlarından biriydi. Yazı işleri müdürlüğü ve yayın koordinatörlüğünün yanısıra bir dönem gazetenin yayın yönetmenliğini de yapmıştı.

Seçkin Türesay, editörlerimizden Seçil Türesay’ın da babasıydı.

Hastaneye kaldırıldığını duyuran eski mesai arkadaşı Muammer Elveren, Türesay için ‘Hürriyet Gazetesi’nin en güçlü olduğu dönemlere damgasını vuran, gazetenin temel taşlarından’ ifadelerini kullanmıştı.

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Son olarak Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Türesay için şunları yazmıştı: “Hürriyet’in tarihinde çok önemli bir yeri vardır Seçkin Türesay’ın. Ta Erol Simavi döneminden başlayarak uzun, çok uzun süre Hürriyet’e emek verdi. Hürriyet’teki yeri ve önemi her zaman hatırlanan, hiç unutulmayan bir isimdir Seçkin Türesay.”

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