Acentalardan, turizm bakanına ait ‘ETS Tur’ şirketinin piyasada tekelleşmesine tepki

Otellerin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un şirketi ETS Tur’a, ‘tek yetkili acenta yetkisi’ vermek için sıraya girmesi sonucu binlerce seyahat acentasının otel ve turu satışı yapamaz hale geldiği bildiriliyor. Seyahat acentalarının bu duruma tepkisinin ise giderek büyüdüğü bildiriliyor.

Turizm Ajansı’nın haberine göre, pazarda hakim şirket konumunda bulunan ETS Tur’un, Ersoy’un bakanlığıyla daha avantajlı ve agresif hale geldiğini belirten seyahat acentaları, ‘Otellerin, tek yetkililik vermek için Etstur kapısını çalmaya başladığını ve binlerce acentanın otel satışı yapamaz hale geldiğini’ söylediği belirtildi.

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Kayseri’deki turizm acentalarından Macera Turizm’in sahibi Ahmet Gürlek, sadece iki ETS Tur bayiine karşılık 87 turizm acentası bulunmasına rağmen otellerin ETS Tur’a ‘tek yetkililik’ anlaşması için gittiğini, bu yüzden prestij ve müşteri gözünde güven kaybı yaşadıklarını ifade ederek, “Gidip ETS Tur’u Sayın Bakan’a mı şikayet edelim” dedi.

Bakanın ETS Tur’un sahibi olması dolayısıyla sektörün tamamının ‘suskunluğa’ büründüğünü belirten Gürlek, soruna çözüm adresi olarak ‘Cumhurbaşkanlığı makamı’nı gösterdi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy. Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Tüketicinin rağbet ettiği popüler resort otellerin büyük bir çoğunluğunun ETS Tur ile tek yetkililik anlaşması bulunduğunu belirten İzmir Alsancak Turizm’in Sahibi Kıvanç Tektimur ise “Sayın Mehmet Ersoy bakan olduktan sonra, sayılar iyice ETS Tur’un lehine döndü” dedi.

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Tektimur, müşterinin talep ettiği otelden fiyat alamamasının, serbest piyasa kurallarıyla çeliştiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Tek yetkililik yasal olarak mümkün olabilir, fakat diğer acentaların da bu otelleri satabilmesi lazım. Yine avantajlı konumda ETS bulunsun. Fakat ETS’nin 100 liraya sattığı oteli Alsancak Turizm de 120 liraya satabilmeli. Diğer türlü müşteriye ürün sunamaz hale geldik. Her sorulan otele ‘Bizde yok!’ der duruma geldik.”

Mersin Globtur Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Algan Deniz ise yaşadıkları olumsuz süreci şöyle anlattı: “Normalde farklı operatörlerle çalışan acentalar arasında komisyon paylaşarak ürün alışverişi olur. Fakat bunu ETS Tur bayileriyle yapamıyoruz. Bayilerinden ürün almak istediğimizde, ‘Kusura bakmayın size satış yapamayız, müşteriniz ofisimize gelsin’ diyorlar. ETS bayisinin diğer acentalara satış yapması da yasaklanmış. Bize anlatıldığına göre katı yaptırımları varmış. Ben kurumsal bir müşterimi nasıl alıp ETS Tur ofisine götüreyim. Sırf müşteri kaybetmemek adına, ETS’nin call center’ını arayıp bir kuruş kazanmadan ürün alıp satmak zorunda kalıyoruz.”



