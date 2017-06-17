‘Acele kamulaştırma’yla evi sular altında kalan yurttaş davayı kazandı

Isparta’da evinin su altında kalmasına neden olan ‘acele kamulaştırma’ kararına itiraz eden yurttaş, iki yıl sonra haklı bulundu.

Bakanlar Kurulu, Sütçüler ilçesindeki Darıbükü köyüne yapılacak Kasımlar Barajı ve HES inşaatı için 2012’te ‘acele kamulaştırma’ kararı almış, bir yıl sonra mart ayında uygulamıştı.

Daha sonra projenin yüklenicisi Gülsan Holding köylülerle anlaşarak mülklerini satın aldı. Köylülere baskı uygulanarak mülklerin ucuz fiyattan alındığı iddia edildi.

Ancak 77 yaşındaki Ümmühan Uysal, tek başına yaşadığı evden çıkmayı reddetti ve ‘acele kamulaştırma’ kararının iptali için 2015’te Danıştay’da dava açtı.

Dava sürerken 27 Kasım 2016’da hastaneye gitmek için evinden ayrılan Ümmühan Uysal’ın evi sular altında kaldı.

Yurttaş haklı bulundu

Evrensel’den Yusuf Yavuz’un haberine göre Danıştay 6’ncı Dairesi kararını verdi. Mahkeme, ‘acele kamulaştırma’ kararını durdurarak Yavuz’u haklı buldu.

Gerekçeli kararda devletin ‘kamu yararı gerektiği hallerde özel mülkiyette bulunan malları yasada gösterilen esas ve usullere göre kamulaştırmaya yetkili olduğu’ belirtildi.

Kararda şöyle dendi: “Olayda, dairemizin ara kararlarına davalı idareler tarafından verilen cevaplarda, istenilen bilgi ve belgelerin verilmediği, ‘acele kamulaştırma’ kararının alınmasından itibaren geçen sürede davacıya ait parsele ilişkin bedel tespit ve tescil davası açılmadığı görüldüğünden dava konusu taşınmazlarda ‘acelelik’ halinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu durumda dava konusu işlemlerin, davacının taşınmazlarına ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

Kararda üst mahkemeye itiraz yolunun da kapalı olduğu ifade edildi.

Kararı değerlendiren Yukarı Köprüçay Havsazı Koruma Platformu, ‘Uysal’ın yaşadığı maddi ve manevi zararları giderecek adımlar atılmasının’ beklendiğini kaydetti.