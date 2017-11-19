AC/DC grubunun kurucusu gitarist Malcolm Young hayatını kaybetti

Avustralyalı rock grubu AC/DC’nin gitaristi Malcolm Young 64 yaşında hayatını kaybetti.
İskoçya Glasgow’da 1953’te doğan Malcolm Young, 10 yaşındayken ailesiyle birlikte Avustralya’ya yerleşmişti. Malcolm Young, grubun güçlü ritm gitar riflerini uygulamasıyla tanınıyordu. AC/DC, Malcolm Young ve kardeşi Angus Young tarafından 1973’te kurulmuştu.
1975’teki High Voltage albümünden 2014’teki Rock or Bust’a kadar albüm satış rakamları 200 milyonu geçti. AC/DC albümleri sadece ABD’de 71 milyon satışa ulaştı.
Malcolm Young, 2014’ten bu yana demans (bunama) hastalığıyla mücadele ediyordu.