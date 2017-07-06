‘Acayip Hikayeler’in yaratıcısı çizer Galip Tekin hayatını kaybetti

Çizer Galip Tekin hayatını kaybetti.

Tekin’in hayatını kaybettiğini, çizer Yılmaz Aslantürk, Twitter hesabından duyurdu: “Türk çizgi roman tarihinin ustalarından Galip Tekin’i kaybettik. Çok üzgünüm.”

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Türk çizgi roman tarihinin ustalarından Galip Tekin'i kaybettik. Çok üzgünüm. pic.twitter.com/hoj2ydzXoB — Yılmaz Aslantürk (@otisabi) July 6, 2017

Diğer bir çizer Selçuk Erdem de “Çok çok üzgünüm, ustalarımızdan Galip Tekin’i kaybettik” diye yazdı.

DHA, Tekin’in İstanbul Arnavutköy’deki evinde ölü bulunduğunu bildirdi.

Tekin kimdir?

Tekin, 20 Nisan 1958’de Konya’da doğmuştu.

Çizerlik kariyerine Oğuz Aral’ın ‘Gırgır’ında fantastik ve absürt öyküler çizerek başlayan Tekin, üniversitelerde de çizgi roman dersler vermişti.

Çok sayıda mizah dergisinde çalışan Tekin, 2011’de işlerini albümleştirmişti. Televizyonda hikayelerinden esinlenen ‘Acayip Hikayeler’ ismiyle bir dizi de yayınlanan çizer, kapanmadan önce ‘Hortlak’ dergisinde çiziyordu.