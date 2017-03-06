‘Aç avuçlarını sesini yükselt’: 15. Filmmor Kadın Filmleri Festivali yedi şehirde perde açıyor

15. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, ‘Aç avuçlarını sesini yükselt, gel dirilt değiştir’ sloganıyla 11 Mart-30 Nisan arasında yedi şehirde perde açıyor.

Kadın sinemacıların buluşacağı festivalde, ‘Kadınların Sineması’, ‘Kadınların Sineması – Türkiye’, ‘Yeryüzünden Edilenler’, ‘Deepa Mehta – Yeryüzü Sineması’, ‘Feminist Değilim Ama…’ bölümlerinde dünyanın dört bir yanından 42 film seyircilerle buluşacak. Festivalde film gösterimleri dışında atölye, panel ve söyleşiler de yer alacak.

Festivalin açılışı, kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edildikten sonra günlerdir Kadıköy’de direnen Betül Celep’le 9 Mart’ta Kalkedon Meydanı’nda yapılacak.

11-19 Mart tarihlerinde İstanbul’da Fransız Kültür Merkezi’nde yapılacak festival, sırasıyla 25-26 Mart’ta Bodrum, 1-2 Nisan’da İzmir, 8-9 Nisan’da Bursa, 22-23 Nisan’da Giresun, 27-28 Nisan’da Adana ve 29-30 Nisan’da Mersin’de sürecek.

Filmler, ücretsiz olarak izlenecek.

Festival hakkında detaylı bilgi almak için www.filmmor.org adresini ziyaret edebilirsiniz.