AB’yi ‘hatırlayan’ hükümetten ‘reform’ açıklaması: Üyelikte kararlıyız

‘Reform Eylem Grubu’ toplantısının ardından açıklanan bildiride, “Türkiye, AB’ye üyelik hedefi doğrultusunda, önümüzdeki süreçte çalışmalarına kararlılıkla devam edecektir” dendi.

Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik sürecinde, siyasi kriterler açısından gelinen aşamanın ve yapılması gereken öncelikli çalışmaların değerlendirildiği toplantı ilk olarak 18 Eylül 2003 tarihinde ‘Reform İzleme Grubu’ adıyla yapılmıştı.

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Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı’nda düzenlenen toplantının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu: Çabalarımızın karşılığını almak istiyoruz

Çavuşoğlu, toplantıda özellikle siyasi reform sürecinin hızlandırılması konusunda mutabık kalındığını ifade ederek “Önümüzdeki süreçte yargı ve temel haklar, özgürlük ve güvenlik alanlarındaki başlıklara tüm kurumlarımız olarak ve AB Başkanlığı olarak odaklanacağız” dedi.

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Avusturya dönem başkanlığında yeni fasılların açılmasını beklemediğini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “AB ile ilişkilerimizde öncelikle devam eden ve sonuç alabileceğimiz konulara odaklanacağız. Bu konulardan bir tanesi Gümrük Birliği müzakerelerinin tekrar başlatılması ve vize serbestisinin hayata geçirilmesi. Gümrük Birliği müzakerelerinin tekrar başlaması ile ilgili çalışmalarımızı gerek hazine ve maliye bakanımız gerek bizler sürdürüyoruz. Vize serbestisi konusunda yedi kriter vardı, şimdi altıya düştü. Bu konuda AB kurumlarıyla ve tüm komiserlerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geriye kalan altı kriter konusunda kendi içimizde de tüm bakanlıklarımızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Teknik heyetlerimiz 31 Mayıs’ta Ankara’da bir araya geldi. Bundan sonra da görüşmelerimizi, ortak çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız.”

Türkiye’nin AB’den beklentilerinin olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Vize serbestisi dahil çabalarımızın karşılığını almak istiyoruz ve siyasi engeller çıkarılmasını istemiyoruz” dedi.

Gül: Yargıda hedef süre uygulamasını başlatacağız

Adalet Bakanı Gül ise, “Yargıda hedef süre uygulamasının pilot uygulamalarını pazartesi günü başlatacağız. 1 Ocak’tan itibaren bu uygulama hayata geçecek” diye konuştu.

Bakan Gül şunları söyledi: “AİHM nezdinde Türkiye’nin şikayet edildiği, insan hakları ihlalleri anlamında yapılan müracaatlar son 15 yıl için en düşük oranda.”

Soylu: Avrupa ciddi bir tehdit altında kalacaktır

“Türkiye AB hedeflerini yerine getirmeye çalışırken diğer tarafta terörle mücadele etmektedir” diye konuşan bakan Soylu ise, “Türkiye sınır güvenliği konusunda önemli adımlar atmıştır. Bütün bunlarla birlikte hem uyuşturucu hem de organize suçlarla mücadelesine devam etmiştir. Türkiye bu mücadelesini sürdürmese inanıyoruz ki Avrupa ciddi bir tehdit altında kalacaktır. Biz de diğer bakanlıklarımız gibi reform iradesine sımsıkı sarılan bir anlayışı kendi çerçevemiz içinde devam ettireceğiz” dedi.

Albayrak: Türkiye ve AB artık iç içe geçmiş iki taraf

Bakan Albayrak ise ABD’yle yaşanan siyasi kriz sonrası Türkiye’ye uygulanan yaptırımlara değinerek, Alman ve Fransız mevkidaşlarıyla yaptığı temaslara dikkat çekti.

Albayrak şöyle konuştu: “Son birkaç aydır ABD merkezli bir türbülans dönemi yaşıyoruz. Ekonomi merkezli ciddi tehdit edildiği bir süreç yaşıyoruz. Yeni bir süreci farklı bir şekilde yürütme söz konusu. ABD’nin son dönemdeki bu çıkışları Türkiye için olduğu kadar başka ülkeler için de problemleri beraberinde getiriyor. İngiliz muhataplarımızla görüşmelerimiz olacak. Türkiye ve AB artık iç içe geçmiş iki taraf. Ortak refleksler vermesi gerek iki taraf. Önemli görüşmeler ortaya koyuyoruz. Önümüzdeki ziyaretlerle bu ilişkilerin çok daha farklı noktaya taşınacağına inanıyorum. İki tarafta da irade olmalıdır. Gördüğüm şudur: İki taraf için de ortak aksiyon noktasında çok olumlu bir süreç yaşıyoruz.”