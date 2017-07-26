AB’ye vizesiz seyahat görüşmeleri askıya alındı

Darbe girişimine destek verdiği gerekçesiyle 150 binden fazla kamu görevlisinin tasfiye edilmiş olması ve on binlerce kişinin tutuklanması Brüksel’i Ankara’dan uzaklaştırıyor.

Vizesiz seyahat görüşmeleri askıya alındı

Reuters’in haberine göre Türkiye ile AB arasındaki yapılan ve Ankara’nın mültecilerin Avrupa’ya geçmesini engellemeyi taahhüt ettiği anlaşmaya riayet ediliyor olsa da, iki taraf arasında ekonomik ve diplomatik ilişkileri geliştirmek için yapılan görüşmeler askıya alındı.

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Bir AB diplomatının verdiği bilgiye göre müzakereleri askıya alınan konular arasında Türk vatandaşlarına Avrupa’da vizesiz seyahat ve serbest ticaretin kapsamının genişletilmesi de bulunuyor.

Türkiye ile AB ilişkilerini değerlendiren AB diplomatı, “Türkiye açıkça AB standartlarından uzaklaşıyor. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğünü yıkma çalışması devam ediyor” dedi.

Diplomat, bazı AB ülkelerinin Türkiye’ye tam üyeliğe hazırlık için aktarılan mali kaynağın kesilmesini görüşmeye açmak istediklerine dikkat çekti.

En sert eleştiri

Reuters’in haberinde AB’nin dün Türkiye’ye darbe girişimi sonrası tutuklamalar nedeniyle şimdiye kadar kamuoyu önünde en sert eleştiriyi yaptığı da belirtildi: İnsan hakları ihlallerinin sona ermemesi halinde Türkiye’nin AB üyelik müzakereleri ilerleyemeyecek.

Avrupa Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Bakanı Ömer Çelik ile dünkü görüşmesinin ardından basına yaptığı açıklamada, AB üyelik müzakerelerinde ilerleme için Türkiye’deki otoriter yönetime gidiş ‘trendinden geriye dönüş’ görülmesi gerektiğini ifade etmişti.

Hahn, Çavuşoğlu, Çelik ve AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile dün yaptığı basın toplantısında, “İnsan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi, basın özgürlüğü dahil olmak üzere temel özgürlükler Avrupa Birliği’ne doğru ilerlemek için temel zorunlu gereksinimlerdendir” demişti.

Mogherini’nin dünkü görüşmeleri yapıcı olarak nitelemesine karşılık Türkiye’nin üyelik müzakerelerinde hangi fasılların müzakereye açılacağı tartışması basın önünde devam etmişti

Çavuşoğlu, Türkiye’de gazetecilerin yargılanması ve Büyükada’da 10 insan hakları aktivistinin tutuklanmasını eleştiren Mogherini ve Hahn’a cevap vererek AB’nin ‘terörist faaliyetlere destek veren sözde gazeteciler’ tarafından yönlendirilmemesi gerektiğini söyleyerek, “Geçen yılki darbe girişimine destek veren gazeteciler, askerler, siyasetçiler oldu. Gerekli cezalarla karşılaşmaları gerekiyor” demişti.