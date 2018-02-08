AB’ye vize için vaat: Eleştiri ve haberciliğin suç olmayacağı TMK’da vurgulanacak

Avrupa Birliği ile ilişkileri düzeltmek için yedi maddelik bir yol haritası belirleyen hükümet, vize serbestisi için şart koşulan terörle mücadele yasasına ‘habercilik sınırını aşmayan ve eleştiri amacıyla dile getirilen düşüncelerin suç sayılmayacağı’ hükmünü koymayı gündeme aldı.

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, birliğin Türkiye’den seyahat edeceklere vizeyi kaldıran anlaşmanın yürürlüğe girmesi için şart koştuğu 72 kriterin tamamının yerine getirildiğini açıklamıştı. Bu 72 kriterin iki taraf arasındaki en tartışmalı maddesi, AB’nin Türkiye’nin Terörle Mücadele Kanunu’nu fikir özgürlüğünü engelleyici mahiyette bulmasıydı.

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Cumhuriyet’ten Duygu Güvenç’in haberine göre, Ankara ilişkilerdeki tıkanıklığı aşmak için AB’ye yedi maddelik bir yol haritası sundu ve terörle mücadele yasasındaki değişiklik bunlar arasında yer aldı. Ankara, yedi maddenin uygulanması sonrası AB ile 2013 Aralık’ta imzalanan Vize Serbestisi karşılığı Geri Kabul Anlaşması’nı hayata geçireceğini resmen iletti.

Ankara’nın atacağını vaat ettiği yedi adım haberde şöyle yer aldı:

1- Türk Ceza Kanunu’nda yer alan fakat Terörle Mücadele Kanunu’nda (TMK) uygulanmayan hüküm şimdi terör yasasına da eklenecek. Yapılacak düzenlemeyle “habercilik sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla dile getirilen düşüncelerin suç oluşturmayacağı” TMK’da yer alacak.

2- Türkiye, Geri Kabul Anlaşması’nın tüm maddeleriyle uygulanması hükmünü en son aşamada, yani karşılıklı olarak vize serbestisi sağlandığı zaman uygulanacağını kayda geçirdi. Türkiye’nin 18 Mart 2016’dan bu yana Yunanistan ile yapılan anlaşma çerçevesinde fiilen Geri Kabul Anlaşması’nı uyguladığına işaret edildi

3- Türkiye, biyometrik pasaportları 2 Nisan’dan itibaren peyder pey vermeye başlayacağını duyuracak

4- GRECO’ya uyum kapsamında adımlar atılacak. Bu çerçevede Meclis’te bekleyen siyasi partiler yasasında etik düzenlemelerin yapılacağı kayda geçirildi. GRECO çerçevesinde Türkiye’nin yolsuzlukla mücadele ve rüşvete yönelik de düzenleme yapması gerekiyor.

5- Türkiye, EUROPOL ile işbirliği yapmak üzere müzakerelere başlamaya hazır olduğunu resmen iletti. Türkiye, eğer bu yol haritasını 1 Mayıs 2017’den önce sunsaydı, EUROPOL ile işbirliği anlaşması çok daha kolay çözülebilecekti. Ancak AB tüzüğünü değiştirdi ve artık bürokratların imzasıyla çözülemeyecek, tüm AB üyelerinin de bu anlaşmayı onaylaması gerekecek. Bu müzakerelerin 1 yıldan uzun sürmesi bekleniyor.

6- Türkiye’nin, vize serbestisi için 2016’da kişisel verilerin korunması kanunu çıkartmış ancak bu AB tarafından yeterli bulunmamıştı. Kanunda yeniden düzenleme yapmayı taahhüt eden Türkiye, kanunun 6, 19 ve 28’nci maddelerindeki istisnai düzenlemeleri yeniden ele alacağını belirtirken, kurumun bağımsızlığını da yasasında yapılacak düzenlemeyle güçlendireceğini taahhüt etti.

7- Türkiye, Rum Kesimi’ni tanımadığını kayda geçirdi. Ankara, AB üyeleriyle adli konularda işbirliğine hazır olduğunu belirtirken, Rum Kesimi konusunda formül bulma sürecini komisyona bıraktı. Almanya, daha önce, Rumlar adına devrede olabileceğini iletmişti.