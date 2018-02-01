AB’ye giriş sürecine katkı sağlayacaktı: Euronews Türkçe’nin yayını durduruldu

TRT ile ortaklığı sonlandırılan Euronews Türkçe’nin yayını, yapılan lisans anlaşmaları gereği durduruldu.

Euronews ile TRT arasında yapılan ortaklık anlaşması, TRT’nin talebiyle Mart 2017’de sona ermişti.

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1993 yılında kurulan çok dilde 24 saat yayın yapan haber kanalı Euronews ile TRT arasındaki anlaşma 27 Şubat 2009 tarihinde imzalanmıştı.

Anlaşmanın gerekçesi şöyle anlatılmıştı: “Türkiye’nin AB’ye giriş sürecine katkı sağlamak, uluslararası Türkçe yayıncılığın geliştirilmesi ve Türkiye’nin yurt dışında tanıtılmasına destek olmak.”

6 Ağustos 2009’da uygulamaya giren anlaşmayla birlikte, 2010 yılının ocak ayında Euronews, Türkçe yayına başlamıştı.

Euronews Türkçe, o dönem kanalın yayın yaptığı dokuzuncu dil olmuştu.

TRT, yüzde 15,70’lik hissesiyle France Televisions (Fransa), RAI (İtalya) ve RTR’nin (Rusya) ardından Euronews’ın dördüncü büyük hissedarı olmuştu.

Resmi Gazete’nin 23 Mart 2016 tarihli sayısında yer alan bakanlar kurulu kararına göre, TRT ve Euronews SA ortaklığına ilişkin karar yürürlükten kaldırıldı. Karar, TRT’nin yazısı üzerine bakanlar kurulu tarafından alındı.