Aburrahman Dilipak: FETÖ’cü olduğu bilinen kişileri daha üst makamlara taşıdılar

FETÖ ile gerçek anlamda mücadele etmek isteyenlerin hep önü alındı. Birtakım “muteber” adamlar FETÖ’cü olduğu bilinen kişileri daha üst makamlara taşıdılar. FETÖ ile mücadele işini ciddiye alan birtakım yurttaşlar kendilerine sahip çıkan fazla bir çevre bulamadıklarından yorgun düştüler.. Bu kişiler davalara müdahil ettirilmedi. Üniversitelerde yöneticiler öğretim üyeleri ve öğrenciler üzerinde baskı kurarak sürecin dışına itilmeye çalışıldı.. HSK’nın ve Anayasa Mahkemesinin yolunu tutanlar oldu. Sonuç ortada.
SON HABERLER
AKP’de çekişme uç verirken: Erdoğan, Arınç, Aksu, Çelik ve Yakut’u ‘memuriyet’e aldı
Bazı AKP kurucularının yeni bir siyasi oluşuma gittiği öne sürülürken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP’nin tanınmış dört kurucu ismine son iki günde bürokraside görev vermesi dikkat çekti.
Rapor: Büyük şirketlerde tüm kar faize gitti, zarar edenler yüzde 50 arttı
Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşunda 2018’de kar eden kuruluş sayısı 422’den 381’e düştü, zarar edenlerin sayısı 78’den 119’a yükseldi.
İSO başkanına göre seçim kararı beklentilerde aksama yarattı
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, 31 Mart seçimlerinin ardından ortaya çıkan tablonun ekonomide ikinci yarıya ilişkin beklentilerde aksamaya işaret ettiğini söyledi.
KBY’de ikinci Barzani dönemi: Yeğen Neçirvan başkan seçildi
Irak’taki Kürdistan Bölgesel Yönetimi Parlamentosu, Neçirvan Barzani’yi Kürdistan Bölgesel Yönetimi başkanı olarak seçti.
Akşener’den Albayrak’a: Borsa yüzde 34 düştü, ‘Bakın burası önemli’ diyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidara ekonomi üzerinden yüklenmeye devam ederken, “Bunlar, yalnızca devleti değil, belediyeleri de borç batağına gömmüş. Neymiş? Gönül belediyeciliği… Kargalar bile buna güler” dedi.