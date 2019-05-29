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Yaramazlara biraz batar!

Aburrahman Dilipak: FETÖ’cü olduğu bilinen kişileri daha üst makamlara taşıdılar

FETÖ ile gerçek anlamda mücadele etmek isteyenlerin hep önü alındı. Birtakım “muteber” adamlar FETÖ’cü olduğu bilinen kişileri daha üst makamlara taşıdılar. FETÖ ile mücadele işini ciddiye alan birtakım yurttaşlar kendilerine sahip çıkan fazla bir çevre bulamadıklarından yorgun düştüler.. Bu kişiler davalara müdahil ettirilmedi. Üniversitelerde yöneticiler öğretim üyeleri ve öğrenciler üzerinde baskı kurarak sürecin dışına itilmeye çalışıldı.. HSK’nın ve Anayasa Mahkemesinin yolunu tutanlar oldu. Sonuç ortada.

Abdurrahman Dilipak’ın yazısı

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