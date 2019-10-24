Abudlkadir Selvi: Rusya, Türkiye ve ABD’den oluşan ‘troyka’nın belirleyici olma fırsatını elimizden kaçırmamalıyız

Önemli bir askeri ve diplomatik başarı elde edildi. Ama Suriye’deki gelişmeleri hamaset ya da nefret kalıplarının dışına çıkarıp rasyonel bir zeminde yönetmemiz gerekiyor. Çünkü normal bir dönemden geçilmiyor. Suriye’de bir dönem kapanıyor, yeni bir süreç başlıyor. İç savaş dönemi kapanıyor, siyasi çözüm süreci başlıyor. Suriye’nin yeniden inşa sürecinde Rusya, Türkiye ve ABD’den oluşan ‘troyka’nın belirleyici olma fırsatını elimizden kaçırmamamız gerekiyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı