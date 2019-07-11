AB’nin Türkiye’ye ‘sondaj yaptırımı’nda taslak metin ortaya çıktı

Avrupa Birliği (AB), hazırladığı taslak metine göre Kıbrıs’ta ‘yasadışı’ sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye ile hava taşımacılığı anlaşması hakkındaki müzakereler ile üst düzey diyalogu askıya alacak ve 2020 yılında Türkiye’ye yapacağı mali yardımı azaltacak.

Fotoğraf: Reuters

AB üyesi ülke temsilcilerinin bugün Brüksel’de ele alacağı taslak metinde değişiklik yapılması söz konusu olabilir. Metinin pazartesi günü yapılacak olan üye ülke dışişleri bakanları toplantısında görüşülerek kabul edilmesi amaçlanıyor.

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Reuters tarafından görülen taslak metinde şunlar dendi: “Türkiye’nin devam eden ve yeni yasadışı sondaj faaliyetlerinin ışığında (AB), Kapsamlı Hava Taşımacılığı Anlaşması hakkındaki müzakereleri askıya almaya karar verdi ve şu an için üst düzey diyalog toplantısı yapmamak üzerinde anlaştı.”

Metinde şöyle devam etti: “Konsey (Avrupa) Komisyonu’nun 2020 için Türkiye’ye katılım öncesi yardımı azaltma teklifini kabul etti ve Avrupa Yatırım Bankası’nı (EIB), özellikle de devlet destekli borç verme konusunda Türkiye’deki kaynak sağlama faaliyetlerini gözden geçirmeye davet etti.”

Açıklamada Türkiye’nin Akdeniz’in doğusunda sondaj faaliyetlerine devam etmesi halinde AB’nin daha da kısıtlayıcı önlemler almaya hazır olduğu belirtildi.