AB’nin tavrı net: Türkiye ile yeni fasıllar açılmayacak

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Avrupa Birliği (AB), Türkiye ile müzakerelerin durdurulması yönünde tavsiye kararı alan Avrupa Parlamentosu’nun raporunun ardından Türkiye ile yeni başlık açılmayacağını duyurdu.

AB’nin yürütme organı Avrupa Parlamentosu bugün 64’e karşı 477 oyla Türkiye ile müzakerelerin durdurulması gerektiğine dair raporu onaylamıştı. Rapor, referandumla onaylanan anayasa değişikliğinin AB uyum şartlarına aykırı olduğunu belirtiyordu.

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BBC Türkçe’den İrem Köker’e konuşan ve ismini açıklamayan bir AB sözcüsü, müzakerelerin hemen dondurulmadığını, ilerleme sağlanması için de Türkiye’nin insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi konularda aşama kaydetmesi gerektiğini söyledi.

Halihazırda müzakerelerde yeni fasılların açılmayacağını belirten sözcü, “Bu nedenle, yeni başlıkların açılması Türkiye’nin atacağı adımlara bağlı. Müzakerelerdeki ilerleme, Türkiye’nin de bağlı olduğu ve aralarında hukukun üstünlüğü, insan hakları ve temel hakların da bulunduğu bir dizi koşula göre değerlendiriliyor” dedi.