AB’nin talepleri: OHAL sorunu, bağımsız yargı, güçlü ekonomi, ifade özgürlüğü

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Avrupa Birliği Komisyonu tarafından açıklanan ‘Türkiye raporu’, 2016’dan bu yana üyelik sürecinde Ankara’nın attığı adımlara yönelik tespitlerle birlikte önümüzdeki yıla yönelik beklentileri de içeriyor.

Avrupa Komisyonu’nun ‘Türkiye raporu’nda “AB Türkiye’den uzaklaştı” tespiti yapılırken, Ankara’nın beklentisinin aksine ‘FETÖ’ yer almadı.

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Hürriyet’ten Güven Özalp’in haberine göre, AB’nin öncelik verdiği ve yerine getirilmesi halinde süreci rahatlatmasına kesin gözüyle bakılan bazı beklentiler şöyle sıralanıyor:

* Olağanüstü halin kaldırılması. Terörle mücadele ve ceza mevzuatının Avrupa standartları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadıyla uyumlu hale getirilmesi.

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* Yargının bağımsızlığını, hesap verebilirliğini, kalitesini, etkisini ve profesyonelliğini güvence altına alacak şartların yeniden sağlanması. Yargının görevini bağımsız ve tarafsız şekilde yerine getirmesine olanak sağlayan siyasi ve yasal ortamın oluşturulması. Yürütmenin, Hakimler ve Savcılar Kurulu üzerindeki rolü ve etkisinin sınırlandırılması.

* Temel hak ve özgürlükler bağlamındaki uluslararası yükümlülüklere saygı gösterilmesi ve ciddi insan hakları ihlallerinin etkili şekilde ele alınması. Tutuklu yargılanmaları süren gazeteci, insan hakları savunucuları ve akademisyenlerin serbest bırakılması. İfade özgürlüğü üzerinde gereksiz kısıtlamalardan kaçınılması.

* Ekonomideki makroekonomik dengesizliklerin giderilmesi. Daha kapsayıcı bir iş piyasası oluşturulması. Hukukun üstünlüğü ve yargı da güçlendirilerek iş ortamının iyileştirilmesi. Merkez Bankası’nın bağımsızlığına yönelik siyasi müdahaleden kaçınılması.

* İyi komşuluk ilişkilerine, uluslararası anlaşmalara ve sorunların barışçıl yollarla çözülmesine tartışmasız bir şekilde bağlı kalınması. Dış politika ve güvenlik alanında AB tarafından yapılan açıklamalar ve AB Konseyi’nin aldığı kararlarla uyumu belirgin şekilde iyileştirmek amacıyla acil adımlar atılması.