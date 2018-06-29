AB’nin mülteciler için ödeme takvimi: Türkiye’ye proje bazlı para verilecek

Avrupa Birliği (AB) sığınmacılar nedeniyle Türkiye’ye ‘proje bazlı’ para verecek.

Brüksel’deki AB zirvesi sonrası basın toplantısına konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’yle anlaşmanın tüm boyutlarıyla uygulanmasını istedi.

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Alman başbakan, 3 milyar avroluk paranın ikinci diliminin ödenmesi konusunda anlaşma sağlandığını anımsatarak ödemenin ‘proje bazlı’ yapılacağını kaydetti.

Sığınmacılar konusunda Türkiye’nin ‘olağanüstü bir iş yaptığını’ dile getiren Merkel, göç kadar hiçbir konunun AB ülkelerini zorlamadığını söyledi.

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Ne olmuştu?

İki yıl önce imzalanan ‘geri kabul’ anlaşması çerçevesinde, Türkiye kendi topraklarından AB ülkelerine geçen sığınmacıları geri almayı, AB de Türkiye’ye üç yıl içinde 3 milyar avro yardım yapmayı taahhüt etmişti.

Türkiye geri kabule başlarken AB’nin 2019 sonuna kadar taahhüt ettiği toplamda 3 milyar avroluk yardımın akışına onay çıkmamıştı. Bunun en büyük nedeni olarak İtalya’nın bu tür bir yardımın kendi topraklarına yönelik göçü teşvik edebileceği yönündeki itirazı olarak görülmüştü.

Türkiye yardımın bugüne kadar sadece 800 milyon avroluk bölümünü almaktan yakınıyordu. AB liderleri, yardımın ikinci bölümüm verilmesi için anlaşma sağlamıştı.