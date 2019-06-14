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Yaramazlara biraz batar!

AB’nin Akdenizli üye zirvesinden Türkiye’ye sert mesajlar

Akdeniz’deki Malta adasında bir araya gelen Avrupa Birliği’nin (AB) Akdenizli üyeleri, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte Kıbrıs açıklarında yürütttüğü doğalgaz arama çalışmalarına karşı Kıbrıs Cumhuriyeti’ne (Güney Kıbrıs) destek verirken, Türkiye’den de bölgedeki ‘yasadışı faaliyetlerine son vermesini’ istedi.

Yunanistan, Portekiz, Fransa, Malta, İspanya, İtalya ve Kıbrıs liderleri, Malta’daki ‘AB Güney ülkeleri zirvesi’nde. Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın haberine göre, Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Malta Başbakanı Joseph Muscat, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Italya Başbakanı Giuseppe Conte ve Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, Malta’da ‘AB Güney ülkeleri zirvesi’ gerçekleştirdi.

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Zirve sonunda yapılan açıklamalarda, Türkiye’nin, Kıbrıs’taki doğalgaz arama faaliyetleri sert şekilde eleştirildi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bu konuda şöyle dedi: “Türkiye, Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesindeki yasadışı faaliyetlerini durdurmalıdır. Avrupa Birliği, bu konuda bir zayıflık göstermeyecektir.”

Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras ise şöyle konuştu: “Bu, Türkiye’nin uluslararası hukuku ihlal edici davranışlarını sona erdirmediği takdirde, Avrupa Birliği’nin spesifik önlemler alması gerektiğine ilişkin önemli bir işarettir. Kim uluslararası hukuka saygı göstermiyorsa, sonuçlarına da katlanır.”

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