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Ablukada mutabakat: ABD ve Katar ‘terörle mücadele’ konusunda anlaştı

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‘Teröre destek verdiği’ gerekçesiyle Suudi Arabistan öncülüğündeki Körfez ülkeleri tarafından ablukaya alınan Katar ile ABD arasında ‘terörle mücadele’ mutabakatı imzalandı.

Reuters, iki ülkenin terörizmin finanse edilmesinin engellenmesi ve terörle mücadele konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

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Katar, Körfez ülkelerinin ablukası sürerken ABD’den 36 adet F-15 savaş uçağı sipariş etmişti. Siparişin tutarı 12 milyar dolar (yaklaşık 42 milyar TL).

Aynı ABD geçen ay da şu an Katar’ın bir numaralı ‘hasmı’ konumundaki  Suudi Arabistan’la da 110 milyar dolarlık silah anlaşması imzalamıştı.

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