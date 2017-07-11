‘Teröre destek verdiği’ gerekçesiyle Suudi Arabistan öncülüğündeki Körfez ülkeleri tarafından ablukaya alınan Katar ile ABD arasında ‘terörle mücadele’ mutabakatı imzalandı.
Reuters, iki ülkenin terörizmin finanse edilmesinin engellenmesi ve terörle mücadele konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.
Katar, Körfez ülkelerinin ablukası sürerken ABD’den 36 adet F-15 savaş uçağı sipariş etmişti. Siparişin tutarı 12 milyar dolar (yaklaşık 42 milyar TL).
Aynı ABD geçen ay da şu an Katar’ın bir numaralı ‘hasmı’ konumundaki Suudi Arabistan’la da 110 milyar dolarlık silah anlaşması imzalamıştı.