Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ablasını sokak ortasında öldürdü

Adıyaman’dan Diyarbakır’a giden Mustafa A. (21), ablası Merve A.’yı (24), tabancayla dört el ateş ederek öldürdü.

Fotoğraf: DHA

Mustafa A. üç yıldır evinden uzakta olan ablasıyla buluşmak için Diyarbakır’a gitti.

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Olay, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Kooperatifler Mahallesi’ndeki Sanat Sokağı’nda meydana geldi. Buluştuktan sonra ikili arasında tartışma çıktı. Mustafa A., ablasına ateş etti.

Merve A. hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Mustafa A.’nın gözaltında verdiği ifadesinde, ablasını ‘ailesinin namusuna leke getirdiği için öldürdüğünü’ söylediği öğrenildi.

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