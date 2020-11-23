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Yaramazlara biraz batar!

Ablasını öldürüp kendini yaraladı: Tedavisi tamamlanınca tutuklandı

Eskişehir’de, 20 Kasım’da ablasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı. 

Fotoğraf: DHA

Dede Mahallesi Nebiler Sokak’taki evde çıkan kavgada 32 yaşındaki Hasret Y. 19 yaşındaki kardeşi Emrah T. tarafından bıçaklandı. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Hasret Y. kurtarılamadı.

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Kendisini de yaralayan 19 yaşındaki Emrah T., polis tarafından bulunup Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Emrah T., tedavisinin ardından emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (ESOGÜ) Hastanesinde hayatını kaybeden Hasret Y.’nin cenazesi, Dede Mahallesi’ndeki Tiryakizade Süleymanağa Camisi’nde kılınan namazın ardından dün Asri Mezarlık’ta toprağa verildi. 

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