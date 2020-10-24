Ablasını öldüren katil: Eski sevgilisi, sürekli tahrik eden mesajlar atıyordu

Diyarbakır’da ablasını öldüren katil, kadının eski sevgilisinin kendisine tahrik eden mesajlar attığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Adıyaman’dan Diyarbakır’a giden 21 yaşındaki Mustafa Aslan, 21 Ekim’de Yenişehir ilçesinde sokak ortasında ablası Melek Aslan’a tabancayla dört el ateş ederek öldürmüştü. Tutuklanan Mustafa Aslan, cinayeti ‘namus’ gerekçesiyle işlediğini öne sürmüştü.

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Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre Mustafa Aslan ifadesinde, kadının eski sevgilisi Orhan Vatansever’den adresini öğrendiği ablasını evden çıkınca takip ettiğini söyledi.

Katil, ablasıyla konuşmak istediğini, ablasını zorla götürmek istediğini, polisi görünce paniklediğini ve ateş ettiğini belirterek “Silahı kullanmayacağımı düşündüğüm için silaha hiç bakmadan almıştım. Meğer silah dolu ve mermi namludaymış. Tetiği çektiğim anda silah patladı. Çok pişmanım” ifadelerini kullandı.

Facebook’tan mesaj attı

Mustafa Aslan, ifadesinde şöyle devam etti: “Orhan Vatansever adlı kişi üç ay önce telefonuma mesaj attı. ‘Beni tanımıyorsun ama ben seni tanıyorum. Melek’in erkek arkadaşıyım’ dedi. Üç ay boyunca farklı zamanlarda ‘Melek ile birlikteyiz, Sakarya’da aynı evde kaldık. O sıra ben Almanya’ya gittim. Kardeşine Sakarya’da apart kiraladım. Almanya’dan da para gönderdim. Ablan ile vakit geçiriyorduk. Sonra Diyarbakır’a gitmiş. Öğrendiğime göre kötü yola düşmüş. Evli erkeklerle yaşıyormuş ya gereğini yaparsanız ya da ben gerekeni yapacağım’ şeklinde mesajlar attı. ‘Sizin hepinizi rezil edeceğim’ dedi. Numarasını engelledim. Farklı numaradan sürekli ablamın fotoğraflarını bana atıyor, beni tahrik ediyordu. En son ablamın fotoğrafını olumsuz yorumlarla ilçemizin Facebook sayfasında paylaştı. Böylece herkes öğrenmiş oldu. Babam ile ablama ‘Evine dön, arkandayız’ diye mesaj attık. Ablam olumsuz cevap verdi. Ablam normalde kapalı birisiydi. Ablamı açık görmem ve üç yıldır eve gelmemiş olmasından dolayı Orhan’ın yorumlarına inandım.”