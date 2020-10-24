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Yaramazlara biraz batar!

Ablasını öldüren kardeşi ‘azmettirmek’le suçlanan eski sevgiliye gözaltı

Diyarbakır’da öldürülen Melek Aslan’ın katil zanlısı kardeşini azmettirmekle suçlanan Orhan Vatansever gözaltına alındı.

Melek Aslan. (Fotoğraf: DHA)

Diyarbakır’da yaşayan 24 yaşındaki Melek Aslan, 21 yaşındaki kardeşi Mustafa Aslan tarafından 21 Ekim’de öldürülmüştü. Tutuklanan Mustafa Aslan, cinayeti ‘namus’ gerekçesiyle işlediğini öne sürmüş, ablasının eski sevgilisi Orhan Vatansever’in kendisini tahrik ettiğini söylemişti.

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Diyarbakır başsavcılığının soruşturması kapsamında polis ekipleri Vatansever’i Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir evde gözaltına aldı.

Vatansever, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul’a sevk edildi. Ardından da Diyarbakır’dan İstanbul’a giden polislere teslim edilerek uçakla Diyarbakır’a gönderildi.

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