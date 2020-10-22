Ablasını öldüren kardeş tutuklandı, eski sevgiliyi polis arıyor

Reuters ajansının analizine göre, ABD Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dış askeri müdahalelerine ve Rusya ile daha yakın işbirliğine karşı ABD’nin duruşunu sertleştirmesi beklendiği için, ABD başkanı seçilmesi halinde Türkiye diğer ülkelerden daha fazla kaybedecek.