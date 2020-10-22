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Yaramazlara biraz batar!

Ablasını öldüren kardeş tutuklandı, eski sevgiliyi polis arıyor

Diyarbakır’da kardeşi tarafından öldürülen 24 yaşındaki Melek Aslan’ın katili tutuklandı. Eski sevgilisi ise aranıyor.

Melek Aslan. (Fotoğraflar: DHA)

Adıyaman’dan Diyarbakır’a giden 21 yaşındaki Mustafa Aslan, dün öğle saatlerinde Yenişehir ilçesinde sokak ortasında ablası Melek Aslan’a tabancayla dört el ateş ederek öldürmüştü.

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Gözaltına alınan katil, gece yarısı mahkeme sevk edildi. İfadesinde cinayeti ‘namus’ gerekçesiyle işlediğini söyleyen Mustafa Aslan tutuklandı.

Mustafa Aslan

Polis, Melek Aslan’ın ölmeden önce uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi Orhan V.’yi arıyor. Eski sevgili, ‘azmettiricilik’le suçlanıyor.

Öte yandan öldürülen Melek Aslan’ın cenazesi ailesi tarafından alınarak memleketi Adıyaman’ın Kahta ilçesinde defnedildi.

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Ablasını sokak ortasında öldürdü

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