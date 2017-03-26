‘Abi gözünü seveyim kokaini azalt’: ‘Gazeteci’ Ömer Turan’a göre Galatasaray Lisesi deyince akla ‘İlluminati’ gelir 

AKP’ye yakın televizyonlarda yorumculuk yapan ‘gazeteci’ Ömer Turan, Galatasaray’ın mali genel kurulunda eski futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem’in ihraç edilmemesi yönündeki kararla devlete ‘çok büyük ve derin bir operasyon çekildiğini’ savundu.

‘Abi gözünü seveyim kokaini azalt’

Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda ‘büyük resmi’ Galatasaray Lisesi üzerinden anlatmaya başlayan Turan, “Mektebi Sultani yani Galatasaray Lisesi deyince akla Fransa gelir, Fransa Büyük locası gelir, masonlar, ilimunatiler, baronlar gelir” diye yazdı.

Turan’ın komplo teorisyenliğinde çıtayı oldukça yükselten bu tweet’ine bir takipçisinin yorumuysa, “Abi gözünü seveyim şu kokaini azalt” oldu.

@omerturantv Abi gözünü seveyim şu kokaini azalt.. — Gargantuan (@Oghuz_) 26 Mart 2017

İzmir Marşı’yla başlamış!

‘Operasyon’un ilk işareti olarak Beşiktaş’ın yeni stadı Vodafone Arena’da söylenen İzmir Marşı’nı gösteren Turan, şöyle devam etti: “Bu dikkatten kaçtı. Sonra dün GS genel kuruluyla zirve yaptı. Maalesef bu artarak devam edecek gibi, üst akıl dediğimiz yapı siyasi amaçları için futbolu da kullanmaktan çekinmeyecek. Derin Nato referandumdan önce yada sonra bir darbeyi daha deneyecek. Toplumsal kutuplaşma için futbolu, 3 büyük kulubü kullanmaya çalışacak.”