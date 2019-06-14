Abe, Trump’ın isteği üzerine İran’dan ABD’li mahkumları bırakmasını istemiş

ABD-İran gerilimi Umman Körfezi’nde yaşananlarla birlikte tırmanmaya devam ederken, Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin, Tahran ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump’ın talebi üzerine İran liderlerinden ABD’li mahkumları serbest bırakmasını istediği öne sürüldü.

Fotoğraf: Reuters

Japan Times’da yer alan habere göre isminin gizli kalmasını isteyen Japonya hükümetinden bir yetkili, aralarında eski bir askerin de olduğu en az dört ABD vatandaşının İran’da hapis cezası çekmekte olduğunu belirtti ve ‘Trump’ın talebi üzerine Abe’in hem İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani’den hem de dini lider Ayetullah Ali Hamaney’den bu mahkumların serbest bırakılmasını talep ettiğini’ söyledi.

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ABD-İran gerilimine aracı olmak isteyen Japonya başbakanı, İran’ı 41 yıl sonra ziyaret eden ilk Japon lider oldu.

Abe’in ziyareti gerilimi azaltmadı. Hamaney Abe’e Trump’ın gönderdiği mesaja yanıt vermenin anlamsız olacağını ssöylerken, Trump da bir Twitter paylaşımında “Onlar da hazır değil, biz de!” ifadelerini kullanmıştı.

Hamaney’in Japon lidere yanıtı ise şöyle: “ABD başkanı sizinle yaptığı toplantı ve İran’a ilişkin görüşmelerinizin ardından İran’ın petrokimya sektörüne yaptırım uygulamaya başladı. Bu dürüstlük mesajı mı? Bu Trump’ın dürüst bir müzakere yürütmek istediğini mi gösteriyor? Japonya önemli bir Asya ülkesi ve İran’la bağlarını güçlendirmek istiyorsa, diğer ülkelerin yaptığı gibi sağlam bir duruş sergilemelidir.”