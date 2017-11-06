ABD’yle ‘vize krizi’: Yargı sürecinin devam ettiği dosyalarla ilgili güvence verilmedi

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği, ABD’nin vize açıklamasına “Yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili olarak hükümetimizin herhangi bir güvence vermesi söz konusu değildir” diye yanıt verdi.

ABD, Türkiye’den vize taleplerinde sınırlı hizmete başladığını açıklamış, ABD vatandaşlarına yönelik tutuklama ya da gözaltı işlemlerinden önce bilgi verilmesi konusunda Türk hükümetinin taahhüt verdiği ve Türkiye’deki ABD misyonu çalışanları hakkında bir soruşturma bulunmadığına dair üst düzeyde güvence alındığı aktarılmıştı.

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‘Türk vatandaşlarının davalarıyla ilgili endişeliyiz’

Washington Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, yargı sürecinin devam ettiği dosyalarla ilgili olarak güvence verilmediği belirtildi.

İstanbul başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz’un hakkındaki ciddi suçlamalar nedeniyle adli sürece tabi tutulduğunu belirten büyükelçilik, bundan sonraki süreçte suç işleyen kişilerle ilgili başlatılacak adli sürecin yargının konusu olduğunu söyledi.

Açıklamadaki güvenlik durumuna atıf yapılmasının yadırgandığını aktaran büyükelçilik, ABD’de yargı süreci devam eden Türk vatandaşlarının davalarıyla ilgili çok ciddi endişe duyulduğunu aktardı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Ne olmuştu?

İstanbul başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz’un ‘FETÖ’ soruşturmasında ‘casusluk’ gerekçesiyle 4 Ekim’de tutuklanmasının ardından ABD, Türkiye’den vize başvurularını askıya almış, Türkiye de Amerikalılar için aynı kararı uygulamaya başlamıştı.

Çözüm için ekim ayının ortalarında ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen’in başkanlığında bir heyet Ankara’ya gelmişti.

Türk diplomatik kaynaklar görüşmelerin olumlu bir ortamda ilerlediğini söylemiş, normale dönülmesi yönünde temasların sürdürülmesine karar verildiğini aktarmıştı. Adli ve güvenlik konularında ortak çalışma komitesi kurulmasında mutabakat sağlandığı belirtilmişti.

ABD’li bir yetkili de Ankara’yla yapılan görüşmelerin verimli geçtiğini söylemişti.