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Yaramazlara biraz batar!

ABD’ye rağmen: BM Filistinli sivillere uluslararası koruma istedi

 

Neredeyse her gün İsrail’in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere uluslararası koruma sağlama iddiasındaki tasarı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Fotoğraf: Reuters

Söz konusu tasarı, Türkiye’nin dönem başkanlığını yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği tarafından genel kurula sunuldu.

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Kuruldaki oylamada 120 üye ‘Evet’, sekiz üye ise ‘Hayır’ derken 45 ülke de ‘çekimser’ kaldı. Tasarı kabul edildi.

Tasarı, BM Güvenlik Konseyi’nde ABD tarafından veto edilmesinin ardından, hiçbir ülkenin veto yetkisi bulunmayan 193 üyeli genel kurula gelmişti.

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Kararın yaptırım yetkisi bulunmuyor ancak uluslararası toplumun görüşünü yansıttığı savunuyor.

Tasarı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ‘İsrail işgali altındaki Filistin’de sivil halkın güvenliğini, korunmasını ve refahını sağlamanın yollarını ve araçlarını, uluslararası koruma mekanizmalarını harekete geçirmek için önerilerini’ 60 gün içinde bildirmesini de kapsıyor.

Öte yandan ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Niki Halley’in tasarıda değişiklik öngören ve Hamas’ın kınanmasını isteyen önerisi 66 ‘Evet’ 73 ‘Hayır’ ve 26 ‘çekimser’ oyla kabul edilmedi.

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