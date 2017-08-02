ABD’ye göre ilişkiler ‘gerilimli’: Türkiye, Suriye konusunda büyük rol oynayacak

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye’nin Suriye konusunda oynayacağı ‘büyük bir rol’ olduğunu söyledi.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre basın toplantısında Suriye’de çözüm için Cenevre sürecine desteğini açıklayan Tillerson, “Türkiye’nin Suriye konusunda oynayacağı büyük bir rol var” dedi.

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ABD’nin Ankara Büyülekçisi John Bass’a da değinen Tillerson, “Bildiğiniz gibi, Türkiye’yle ilişkilerimiz de biraz gerilim altında. Ve Büyükelçi Bass, Ankara’daki çabalarımıza öncülük etmede çok yardımcı oldu ve harikalude iş çıkardı” diye konuştu.

Tillerson ayrıca, ABD başkanının IŞİD’le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ve yardımcısı Terry Wolff’tan övgüyle bahsetti.

ABD dışişleri bakanı, Suriye’nin gelecekteki idaresinde devlet başkanı Beşar Esad’ın rolünün olmadığını dile getirdi.