ABD’ye göre ekonomik krizin pastörle ilgisi yok: Sorunlar yaptırım öncesi başlamıştı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye’deki ekonomik çalkantının ABD ile ilgilisinin bulunmadığını savunurken İzmir’de ev hapsinde bulunan rahip Adnrew Craig Brunson dışında dört tutuklunun daha serbest bırakılmasını istediklerini açıkladı.

Döviz kurlarının Türk Lirası karşısında 24 Haziran seçimleri öncesi başlayan yükselişi, ABD’nin Brunson’un serbest bırakılması talebiyle Türkiye’ye yönelik yaptırım kararı almasının ardından zirveye çıkmıştı. Yaptırımlar kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün ABD’ye girişi yasaklanırken bu ülkedeki mal varlıkları (varsa) dondurulmuş, Türkiye üretimi demir çeliğe ek gümrük vergileri konmuş, F-35 savaş uçaklarının satışı durdurulmuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşılık olarak ABD elektronik ürünlerinin boykot edilmesini isterken, bu sabah bir dizi ABD ürününe yüzde 140’a varan oranlarda ek gümrük vergileri getirilmişti.

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Nauert ek vergilerin konulmasından önce düzenlediği günlük basın toplantısında Erdoğan’ın Amerikan elektronik ürünlerine boykot çağrısının Türkiye tarafından resmi politika olarak izlenip izlenmediğini görmek için bekleyeceklerini söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerde ilerlemenin Brunson’ın yakında Amerika’ya dönmesiyle sağlanacağını tekrarlayan Nauert, “Türkiye’de bugün yaşananlar ABD’nin politikalarının bir sonucu değildir, ekonomik sorunlar ABD’nin iki Türk bakana uyguladığı yaptırımlar öncesinde başlamıştı” dedi.

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Türkiye’ye beklentilerini çok açık şekilde ilettiklerini belirten sözcü, Washington’ın Brunson’ın yanısıra NASA’da çalışan Serdar Gölge’yle üç büyükelçilik çalışanının serbest bırakılması istediklerini söyledi.