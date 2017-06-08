ABD’ye göre Af Örgütü yöneticisi ‘son örnek’: Gözaltılar için kanıtlar yetersiz

ABD, Uluslararası Af Örgütü Türkiye şubesi yöneticisi Taner Kılıç’ın gözaltına alınmasının ‘derin kaygı’ya yol açtığını bildirdi.

Kılıç, ‘FETÖ’ üyeliği suçlamasıyla iki gün önce gözaltına alınmıştı.

Avukat Kılıç’la birlikte gözaltına alınan 17 avukatın örgütün ‘ByLock’ adlı şifreli haberleşme programını kullandığı iddia edilmişti.

‘Yakından izliyoruz’

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert tarafından yazılı açıklamada, Kılıç’ın gözaltına alınması, Türkiye’de bir dizi saygın insan hakları savunucusu, gazeteci, akademisyen ve aktivistin gözaltına alınmasının ‘sonuncusu’ olarak nitelendi.

Çoğu zaman yeterli kanıtla ve şeffaflık ortamında yürütülmeyen bu gözaltıların Türkiye’de ‘kaygı verici bir eğilim’ gösterdiği belirtildi.

Türkiye’de anayasanın ve uluslararası yükümlülüklerinin koruduğu adil yargılanma süreci ve bireysel hakların öneminin altının çizildiği açıklamada, gözaltıların ‘yakından izlendiği’ kaydedildi.

Nauert ayrıca, Kılıç gibi kişilerin gözaltına alınmasının kamuoyu tartışmasına ve demokrasi kalitesine zarar vereceğini savundu.