ABD’ye en az güvenilen ülkelerden biri Türkiye

En saygın araştırma şirketlerinden Pew’ün anketine göre, Türkiye ABD Başkanı Donald Trump’a en az güvenilen ülkelerden biri.

ABD’nin uluslararası kamuoyundaki imajını düzenli olarak ölçen Pew’ün 37 ülkede yaptığı araştırma, eski başkan Barack Obama’ya güvenin, görevinin son günlerinde yüzde 64 olduğunu, ancak Trump’ın seçilmesinin ardından yüzde 22’ye düştüğünü ortaya koydu.

ABD hakkında olumlu görüşe sahip olanların oranı ise dünya genelinde yüzde 64’ten yüzde 49’a geriledi.

Böylece, Trump’ın yönettiği ABD’nin küresel imajı, eski başkan George W. Bush dönemindeki seviyeye düştü.

ABD’nin uluslararası imajının en çok bozulduğu ülkelerin İsveç, Hollanda ve Almanya olduğu belirtilen araştırmada, İsrail ve Rusya halklarının Trump’a Obama’dan daha çok güvendiği kaydedildi.

Türkiyelilerin olumsuz izlenimi yüzde 26 arttı

Türkiye ise ABD’ye az güvenilen ülkeler arasında. Türkiye halkının yüzde 79’u ABD hakkında olumsuz bir izlenime sahipken, bunların yüzde 58’inin izlenimi ‘çok olumsuz.’ Bu da 2015’ten bu yana olumsuz izlenimde yüzde 26’lık bir artışa tekabül ediyor.

Aynı şekilde, ABD’ye yönelik olumlu yaklaşımda olanların oranı 11 puan düştü. Bu rakam 2015’te yüzde 29’du. Türkiyelilerin sadece yüzde 23’ü, ABD tarzı demokrasiye güveniyor.

ABD’ye en az Meksika güveniyor

ABD’liler hakkında olumsuz kanaate sahip olanların çoğunlukta olduğu ülkeler ise Türkiye, Ürdün ve Lübnan.

Trump’a güvenin en az olduğu ülkeler ise yüzde 5’le Trump’ın ABD ile arasına duvar örmeyi planladığı Meksika, yüzde 7’yle İspanya ve yüzde 9 ile Ürdün.