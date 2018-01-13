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Yaramazlara biraz batar!

‘ABD’ye belge kaçırılması’ soruşturmasında ‘FETÖ’den tutuklu üç eski polis sorguda

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‘FETÖ’den tutuklu bulunan üç eski polis, ABD’deki ‘Atilla davası’na Türkiye’den belge kaçırıldığına dair soruşturma kapsamında emniyette ifadede.

Korkmaz bir süre tutuklu kalıp çıkmıştı. Polis hakkında yine tutuklama kararı var. (Fotoğraf: DHA)

Eski Halkbank yöneticisi Hakan Atilla’nın jüri tarafından suçlu bulunduğu davada tanıklık yapan eski ‘FETÖ’ sanığı polis Hüseyin Korkmaz, 17 Aralık’a ait bazı belgeleri Türkiye’den kaçırdığını söylemişti.

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Korkmaz, 17 Aralık’ta işadamı Rıza Sarraf’ı tutuklayan operasyonu yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü’nde görevliydi.

Belgelerin kaçırılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan eski İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakup Saygılı ile yardımcıları Yasin Topçu ve Kazım Aksoy karakola götürüldü.

Üç ismin gece saatlerinde cezaevinden alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndenki mali şubeye ifadeye götürüldüğü öğrenildi.

Üç isme hem halen tutuklu olan ABD İstanbul başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz hem de Korkmaz’la olan ilişkilerinin sorulacağı belirtildi.

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