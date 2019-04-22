Abdurrahman Yıldırım: Yumruk aynı zamanda ekonomiye ve piyasalara atılmıştır

-Bütün bu nedenle muhalefet liderine fiziksel şiddet demokratik rejime bir saldırıdır. Tam da demokrasi sınavından geçmekte olduğumuz bir dönemde atılan yumruk aynı zamanda ekonomiye ve piyasalara atılmıştır. Türkiye demokrasi içinde kalmayacaksa, seçimleri bir daha yapamayacaksa bunun siyasi ve toplumsal etkileri mutlaka olacaktır.

-Bundan da önce ana muhalefet liderini yumruklamayla tırmanacak siyasi gerilimden, açılacak siyasi süreçten herkese bir maliyet çıkar. Şiddet ana muhalefet partisi genel başkanına kadar geldiyse, ülkeye gelen turist de, girişimci de, borç veren de, muhalefet partilerine oy verenler de, kendilerinin can ve malını güvende hissedemezler.

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–Böyle bir ortamda tüketim, üretim, iş kurma, yatırım yapma, risk alma, borç altına girme, borç verme gibi ekonomik faaliyetler azalır, durur, zorlaşır. Herkes korkar ve durur. Kaba güç ve kuvvet üstün hale geldiğinde yerli ve yabancı ayrımı olmaksızın tüm sermaye kendini tehlikede hisseder.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı