Abdurrahman Yıldırım: Yüksek volatilite bizi bekliyor

Merkez Bankası’ndaki değişimin sonucu parasallaşmaya çıkacaksa TL’nin değerini düşürebilir. Arzı bollaşan her malın fiyatının düşmesinde olduğu gibi, miktarı çoğalan ve faizi azalan TL’nin değeri buna paralel azalabilir, döviz kurunda belli bir canlanmayla karşı karşıya kalabiliriz.

Merkez Bankası Başkanının görevden alınması yanında S400’lerin tesliminin başlamasıyla kritik bir haftaya giriyoruz. Yüksek volatilite bizi bekliyor.

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İki dezavantaja karşılık iki de avantajımız var. Avantajlardan biri, bu olayın yabancıların Türkiye’de sermaye yatırımlarını önemli ölçüde azalttıkları bir döneme rastlaması. Bitişikteki tabloda yıl ortası itibariyle Türkiye’deki sıcak para stokunun 69 milyar dolarla küresel kriz sonrasının en düşük düzeyine indiği görülüyor. Stok küçükse hasar da küçük kalabilir.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı