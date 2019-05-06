Abdurrahman Yıldırım: YSK seçime tamam derse bunun pozitif yansımalarını piyasalarda görebiliriz

Seçim belirsizliği piyasalar tarafından önemli ölçüde fiyatlandı denilebilir. Kurun geldiği düzey, faizlerin ve CDS’lerin yükselmesi, borsanın gerilemesi bunun sonucu. Belirsizlik önemli ölçüde fiyatlandığına göre eğer YSK seçime tamam derse bunun pozitif yansımalarını finansal piyasalarda görebiliriz.

-Ama bunun etkisi kısa vadeli olabilir. Devamının nasıl geleceği ise öncelikle ABD ile ilişkilerin durumuna, siyasette gerginliklerin azaltılmasına ve ekonomide ortaya konulacak performansa bağlı olacak.

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SEÇİME DEVAM DERSE

-YSK seçime devam derse de, mevcut fiyatlamaların devamı gelebilir. Ta ki seçim sonuçlanana ve düğüm çözülene kadar.

-Bu eğilimin şiddeti ve büyüklüğü ise daha çok yabancı yatırımcıların vereceği tepkiye bağlı. Dolayısıyla YSK seçime devam derse bunun gerekçeleri ve yabancı yatırımcıların ikna edilmesi ile sürecin yönetilmesi de önemli olacak.

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Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı