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Yaramazlara biraz batar!

Abdurrahman Yıldırım: YEP’teki tahminlere göre Merkez faizi rahatlıkla yüzde 15’in altına düşürülebilir

Yeni Ekonomik Program’da açıklanan yıl sonu yüzde 12’lik enflasyon gerçekleşme tahminine göre Merkez Bankası politika faizini de rahatlıkla yüzde 15’in altına düşürülebilir. Banka’nın ilk faiz toplantısı 24 Ekim’de. Elbette o tarihe kadar başka bazı gelişmeler olabilir ve faiz kararını etkileyebilir, ama bugünden ve beklenen enflasyon açısından değerlendirildiğinde, 2 puanlık faiz indirimi yapabilir. Yüzde 16.5 politika faizini yüzde 14.5’a indirebilir.

Yılın son faiz karı ise 12 Aralık’ta verilecek. Oraya da daha küçük oranlı indirim marjı kalabilir ve yılı yüzde 14’ün altına inmiş bir faizle kapatabiliriz.

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Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı

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