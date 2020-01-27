Abdurrahman Yıldırım: Virüsün depremle birleşmesi Türkiye’nin yakaladığı güçlü dalgayı bozabilir mi?

Dışarıdaki virüsün içerideki deprem etkisiyle birleşmesi Türkiye’nin yakaladığı güçlü dalgayı bozabilir mi? Piyasalarda ters rüzgarların esmesine yol açar mı?

Burada öncelik ve belirleyicilik küresel tarafta. Küresel piyasaların bozulması kayda değer boyutlara ulaşırsa bizi de etkiler. Dünyanın tersine gidebilecek güç bizde yok.

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Ancak ekonominin normal büyüme oranına geri dönüyor olmasından ve diğer iç dinamiklerden dolayı küresel etkinin Türkiye’ye daha az yansıması beklenebilir.

Üstelik küresel etki geçiciyse toparlanma aşaması Türkiye piyasalarına daha güçlü yansıyabilir.

Kısaca her durumda dışarısına göre içerisi ayrışacaksa pozitif yönde ayrışması söz konusu olabilir.

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Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı