Abdurrahman Yıldırım: Ülkeden sermaye çıkışına yol açmak gibi bir amaç yoktu herhalde

Zarardan kurtulmak için kol kesen Londra swap piyasasındaki kargaşa bizi de etkiledi. Son 4 iş gününde borsa düşüşü yüzde 11’e vardı, tahvil faizleri 3 puan yükseldi, Türkiye risk primi yüzde 31 yükseldi. Kediyi köşeye fena sıkıştırdık. Kaçacak hiçbir delik bırakmadık. O da şimdi üzerimize sıçradı ve yüzümüzü tırmalıyor. Amaç TL’yi korumaktı, bu sağlandı ama ülkeden sermaye çıkışına yol açmak gibi bir amaç yoktu herhalde.

Türk Lirası’nı açığa satan, döviz kurunu yükselten ve buradan para kazanmaya çalışan Londra swap piyasasına yönelik BDDK ve Merkez Bankası sert önlemler aldı. Türk Lirası Türkiye’de bol ve faizi de yüzde 24’ün biraz üzerindeyken aynı TL Londra’da yok ve bulunamıyor. Bu nedenle faizi önce 3 haneli ve sonunda 4 haneli rakamlara çıktı. Gecelik vadede TL faizi Perşembe günkü yüzde 24 düzeyinden Londra’da dün yüzde 1.300’e kadar tırmandı. Türkiye’nin TL’de açıkta yakalananları cezalandırma kararlılığı gerçekleşti.

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Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı