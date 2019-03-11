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Yaramazlara biraz batar!

Abdurrahman Yıldırım: Türkiye negatif gidişte öne geçiyor

Türkiye piyasalarının ise euro dolar kapışmasının ve altının aradan sıyrılmasının ötesinde sorunu var. O da ABD ile yaşadığı S-400 füze savunma sistemi alımında yaşadığı gerginlik.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın açıklamaları gerginliğin tırmanmayacağı konusunda iyimser algılandı. Üzerine bir de doların yurtdışı piyasalarda değer kaybı geldi.

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Dünya büyümesi yavaşlarken Türkiye’yi de elbette etkileyecek. ABD’den kaynaklı  sorunlar da buna eklenince Türkiye negatif gidişte öne geçiyor.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı

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Nedir bu toplumun ortak değerleri?

Dini değerler ortak değerler değildir. Bir mezhep, bir yaşam tarzı, bir kimlik esas alınarak oluşturulan hassasiyetler ortak değer ve ortak hassasiyetler değildir.

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