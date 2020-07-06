Abdurrahman Yıldırım: Trump’ın Çin karşıtı kampanyası piyasaların moralini bozabilir

Yılın ikinci yarısında küresel gündemi, piyasaları, siyaseti belirleyecek ve belki pandemi kadar etkili gelişme ise ABD başkanlık seçimleri olacak. Pandeminin ABD’ye ağır hasar vermesi ve Trump’ın sağlık sorununu hatalı yönetmesi Cumhuriyetçileri zayıflatırken, Demokratları güçlendiriyor.

Pandemi öncesinde kesin favori durumunda olan Trump’ın bu rahatlığı artık yok. Seçim ortada. Kazanmak için, yeni ekonomi paketleri açılması yanında Çin karşıtı kampanya ve eylemlere başvurması güçlü bir olasılık.

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Bu durum sadece ABD ve Çin’i değil dünyayı da gerer ve küresel piyasaların moralini bozabilir.

Seçimde Trump’ın kaybetmesi veya Biden’ın gelmesi de piyasalar tarafından henüz fiyatlanmış değil.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı