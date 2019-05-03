Abdurrahman Yıldırım: Statejik ürün buğdayda dışa bağımlılık korkusu

Erdoğan gerilemekte olan buğday ve hububatta taban fiyatları bu yıl erken ve yüksek oranlı artış yaparak açıkladı. Sert ekmeklik buğdayın fiyatı ton başına 1.350 TL ile yüzde 29 artırıldı. Arpa alım fiyatı da yüzde 33 artırıldı.

TCMB bu yıl sonu için enflasyon tahminini yeni güncelledi ve yüzde 14.6’da bıraktı. Buna karşılık buğday taban fiyatı bunun iki katı kadar yüzde 29 artırıldı. Neden?-Çünkü buğdayda üretim son üç yıldır düşüyor. 2015’te 22 milyon ton olan buğday üretimi 2018’de 20 milyon tona indi. Bu ise yurtiçi tüketimi ancak karşılıyor. İhtiyaç ise daha fazla. Nedeni de Türkiye’nin un ihracatında dünya birincisi olması. Bu nedenle yıllık ithalat 1 milyar dolar civarında gerçekleşiyor.

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Üretim eksikliğinin üçüncü yılı bulması ithalatın giderek bağımlılığa dönüşmekte olduğuna işaret ediyordu. Bu bağımlılığın bir yerden kırılması gerekiyordu. Bunun için taban fiyat dopingi yoluna gidildi.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı