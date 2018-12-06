Abdurrahman Yıldırım: Soğanda üretici yine 1 TL kazanırken, ticaret tarafında yer alanlar 1.5 yerine 3.26 TL kazandı

Kar marjı geçmiş yıllarda da vardı. Zararına kimse ticaret yapmıyordu. Öyle anlaşılıyor ki, soğandaki üretim kaybı karşısında önce üretici zam yaptı, onu gören zincirin devamındaki bütün halkalar da zam üzerine zam bindirdi. Üretim azlığı zincirin bütün halkaları için bir fırsat ve köşeyi dönme dayanağı oluşturdu.

Bitişikte TÜİK’in soğanda kg başına üretici ve tüketici fiyatları yer alıyor. Soğandaki üretici ile tüketici fiyatları arasındaki fark yaklaşık 1-1.5 katı. Üreticide 1 TL olan soğan tüketiciye yaklaşık 2.5 liradan satılıyordu. Yani soğanda üretici 1 lira alırken aracıların payı 1.5 lirayı buluyor. Geçmiş yıllardaki seyirler hep böyle. En son 2017’de böyle olmuş.

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-2018 Nisan sonrasında pusula şaştı ve Haziran ayında soğanın tüketici fiyatı üretici fiyatının 4.26 katına kadar çıktı. Yani soğanda üretici yine 1 TL kazanırken işin ticaret tarafında yer alanlar 1.5 yerine 3.26 TL kazandılar. Soğanda yokluk rantını asıl ticaret kesimi yedi.

-Bu da üretimin azalacağının ortaya çıktığı nisan ayında gerçekleşti. Yıla 56 kuruştan başlayan üretici fiyatları mayısta 63, haziranda 89, ağustosta 1.03 ve ekimde 1.05 TL’yi buldu. Ocak -ekim artışı yüzde 87’ye vardı. Ortalama yıllık artış yüzde 53.5 oldu.

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Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı