Abdurrahman Yıldırım: Şirketlerin büyümeye öncülük edecek durumları yok

Bugün yılın üçüncü çeyreğine ait büyüme verileri açıklanacak. Çok küçük de olsa pozitif büyüme bekliyoruz. Ancak içinde olduğumuz son çeyrekte bu büyümenin ivme kazandığının net sonuçları geliyor. Son çeyrekte büyüme yüzde 5’e yakın çıkabilir.

Ekonomideki bu canlanmanın şirketler kesimindeki yansımasını henüz göremiyoruz. Şirketler kesimi aşırı borçlu durumdalar. Borç geri ödeme ve yeniden yapılandırma ile bilançolarını düzeltme çabası içindeler. Büyümeye öncülük edecek durumları yok.

Reklam

Devletin bütçesindeki açık da her zamankinden daha yüksek. GSYH’nın yüzde 2.9 gibi bir üst tavan da koyduk. Tutturursak iyi olacak. Dolayısıyla kamu kesimi de yatırımların veya tüketimin gazına basamıyor. Para yok.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı