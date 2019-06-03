Abdurrahman Yıldırım: Şeytan kur artışında gizli

Türk halkı artık tasarruf ediyor. Son bir yılda hanehalkının finansal varlıkları yüzde 21.5 ve 266 milyar lira artarak 1.5 trilyon liraya vardı. Borçlar ise yüzde 2.6 artışla 590.7 milyar lirada kaldı. Borcun varlıklara oranı yüzde 46.4’ten yüzde 39.2’ye, GSYH’ye oranı da yüzde 17.7’den yüzde 15.4’e geriledi.

– Peki ne oldu da gelirlerin düştüğü, işsizliğin yükseldiği bir dönemde tasarruflar artıyor ve de borçlar azalıyor? Şeytan bunun neresinde?

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-Bir kere tasarruflarda toplu bir artış yok. Net olan sadece döviz mevduatındaki 10 milyar dolarlık artış. Hanehalkının 90 milyar dolarlık döviz mevduatı bir yıl sonra 100 milyar dolara çıktı. Bu da kazanılan bir para değil, nereden geldiği belli.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı