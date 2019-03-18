Abdurrahman Yıldırım: Seçim sonrası kurda az veya çok bir oynaklık söz konusu

-Seçim öncesinde döviz alımları ne ölçüde seçim sonrası kurun yükseleceği beklentisine dayanıyorsa, seçim sonrasında o ölçüde satışlar beklenebilir. Çünkü beklentileri doğru çıkar ve kur yükselirse zaten karlarını realize etmek için satacaklar. O satışlar da bizzat kuru geriletir.

-Ama ekonomi yönetimi tarafından dövizin sıkı markajı seçim sonrasında da sürerse, bu durumda piyasa spekülatörleri önce kuru yükseltmeyi deneyecekler. Başarırlarsa ne ala, satışlarını karlı bir şekilde yapacaklar. Başaramazlarsa da, umutlarını kesip, satışa dönecekler. Yani seçim sonrası her iki durumda da satış ve kurda az veya çok bir oynaklık söz konusu olabilir.

-Kurun geçen yılki gibi şok artışına neden olabilecek gerekçelerin çok azalmasına karışılık bir tanesi pusuda bekliyor. Seçim sonrası yeniden kur şokuna veya benzerine yol açabilecek bir tek gelişme, ABD ile S-400’lerden başlayan yeni ve geçen yılkine benzer bir gerginliğin yaşanması halinde pekala mümkün olabilir.

-Fakat burada da henüz bir yıl önce yaşanmış olaylar ve kazanılmış tecrubenin devreye girmesi beklenir. Bu da geçen yılla bu yılın bire bir kopyasının yaşanmasına engel olabilir.

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Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı