Diken

Yaramazlara biraz batar!

Abdurrahman Yıldırım: Satışlar geldikçe kur aşağıya gider, sonra faiz artırımını görürüz

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– Yerleşiklerin döviz hesaplarındaki azalma, aynı dönemde yabancıların döviz alımına yöneldiğine veya bankacılık sisteminden döviz çıkışı olduğuna işaret ediyor.

– Yapılan toplantılar ve açıklamalar ile atılması muhtemel adımlar şimdilik tansiyonu düşürdü. Her an faiz artırılabilir beklentisi ve baskısı altında, üstelik yüksek kur düzeylerinden dövizde alım yapmanın riski yüksek.Bu nedenle satışlar geldikçe de kur aşağıya gider. Sonra faiz artırımını görürüz.

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– Alınan önlemlere ve faiz düzeyine göre de yeni dengeler oluşmaya başlar. Ama seçim öncesinde sadece kurda değil tüm araçlarda da istikrar aranmamalı.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı 

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