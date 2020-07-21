Abdurrahman Yıldırım: Sanki görünmez bir el dolar kuruna çok iyi ince ayar çekiyor

Hemen herkes farkına varmıştır. Serbest dalgalı kur rejiminde olan Türkiye’de dolar yaklaşık iki aydır sanki sabit kur rejimindeki gibi seyrediyor. TL, dolar karşısında 18 Mayıs’tan bu yana 6.85’in üzerinde pek kapanış yapamıyor. Gün içinde biraz aşağı, biraz yukarı, bir veya iki kuruşluk alanda hareket ediyor ama kapanırken 6.85’ten sapmıyor.

Son iki ayda 3 Haziran’da gün içinde 6.68’e kadar inen doların yukarı yönlü hareketi 3 Temmuz’da 6.98 ile gerçekleşti. Yani doların iki aydır tabanı ve tavanı arasında sadece 30 kuruşluk fark var.

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Bundan önce olduğu gibi son iki ayda da Merkez Bankası doğrudan müdahale etmedi. Sanki görünmez bir el dolar kuruna çok iyi bir ince ayar çekiyor. Şimdiye kadar hiç bu kadar stabil ve yatay seyretmemişti.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı